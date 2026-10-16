Dholpur: अवैध चंबल बजरी निकासी मार्गों पर मोर्चा संभालेंगे बॉर्डर होम गार्ड के जवान

धौलपुर जिले को सर्वाधिक 80 बॉर्डर होम गार्ड मिलेंगेे जो चंबल घाट से लेकर मुख्य आवाजाही के चिह्नित रास्तों पर प्रतिदिन पेट्रोलिंग करेंगे और इनका ठिकाना अब धौलपुर में होगा। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब राजस्थान के पांच जिले धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, चितौडगढ़़ व अन्य को लेकर कुल 200 बॉर्डर होम गार्ड के लिए हरी झंडी दे दी है। खास बात ये है कि इस स्टाफ के वेतन और अन्य खर्चों का भार स्थानीय पुलिस या अन्य महकमे को नहीं उठाना पड़ेगा। इसके लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है।