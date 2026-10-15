Dholpur: आरओबी पर निकल रहे सरिया, रेलवे मरम्मत करना भूला

उक्त ऊपरी हिस्सा रेलवे अंतर्गत होने से यहां पर मरम्मत कार्य नहीं हो पाती है। हालांकि, एक-दो दफा पूर्व निर्माण एजेंसी आरएसआरडीसी ने पेचवर्क करवा चुकी है लेकिन बजट अभाव ने कुछ वक्त पहले उसने भी हाथ खड़े कर दिए थे। हालांकि, वर्तमान में आरएसआरडीसी ने उक्त रेलवे ब्रिज को पीडब्ल्यूडी के हैंडओवर कर दिया। लेकिन विभाग का कहना है कि ऊपरी सरफेस का कार्य रेलवे का है, एप्रोच रोड की मरम्मत इत्यादि पीडब्ल्यूडी संभालती है। दो विभागों में आरओबी फंसने से ऊपरी हिस्से पर मरम्मत नहीं हो पा रही है, जिससे वाहन चालकों के लिए परेशानी बनी हुई है।