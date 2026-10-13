Dholpur: चंबल बजरी पर सख्ती जारी, मुख्य रास्तों पर आरएसी चेक पोस्ट और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी

ज्ञात रहे कि मुख्य सचिव की ओर से इलाके की जमीनी हकीकत जानने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे। जिस पर टीम ने यहां धौलपुर में प्रतिबंधित चंबल बजरी की स्थिति और प्रशासन की ओर से किए उपायों की जानकारी ली। साथ ही नदी क्षेत्र के करीब डेढ़ किलोमीटर क्षेत्र को वन विभाग में स्थानांतरण करने के मामले पर भी विचार विमर्श हुआ। उधर, पुलिस प्रशासन की ओर से सोमवार को चंबल नदी के इलाके का सघन आकस्मिक जायजा लिया। इसमें सीओ प्रदीप मेहरा, कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव समेत अन्य अधिकारी शामिल रहे। हालांकि बता दें कि प्रभावी नियंत्रण के बाद से प्रतिबंधित चम्बल बजरी खनन व परिवहन में भारी गिरावट आई है। इस साल मई में 4, जून माह में 3, जुलाई में शून्य, अगस्त में 1 एवं सितम्बर में शून्य तो अक्टूबर माह में अभी तक अवैध चंबल बजरी का एक भी मामला सामने नहीं आया है। उधर, शहर में अब सिंध की रेत और डस्ट की सप्लाई आ रही है। यह एमपी से धौलपुर आ रही है। साथ ही कुछ रेता यूपी से भी पहुंच रहा है।