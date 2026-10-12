Dholpur: हाइवे पर मर्जी की पार्किंग, दूसरों की जान को खतरा

एमपी की तरफ से आने वाले खनिज सामग्री से लदे वाहन सागरपाडा पर नवीन पुल के निकलते ही हाइवे पर खड़े दिख जाएंगे। इसके बाद यह वाहन सागरपाडा बस्ती के पास, फिर फ्लाईओवर से उतरने पर नीचे एनएच की सेकंड लेन और यहां से निकलने के बाद कई वाहन केन्द्रीय बस स्टैंड के पास और फिर फ्लाइओवर से उतरने पर नीचे, सदर थाना चौराहे से पहले और फिर आगे ढाबे और पेट्रोल पंपों के सामने खड़े नजर आ जाएंगे। यह सिलसिला फिर आगे मनियां कस्बा, पुलिया से आगे और फिर बरैठा तक दिख जाएगा। इस दौरान अन्य वाहन भी हाइवे की मुख्य साइड लेन में खड़े होने से ओवरटेक करने वाला वाहन चालक असमंजस में पड़ जाता है। रात्रि के समय सामने से आ रहे वाहन ी हैड लाइट्स से चकाचौंद से वाहन के टकराने की आशंका रहती है। गुरुवार को एक कार को अनियङ्क्षत्रत ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई।