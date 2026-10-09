Dholpur: दुकानों में तोडफ़ोड़ और कब्जा करने का मामला, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन

पूर्व पीएमओ डॉ शिवदयाल मंगल ने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में कथित तौर पर कई चीजें हो रही हैं। इसी के चलते संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगाकर कब्जा करने का प्रयास किया गया है। जो दुकानों पर तोडफ़ोड़ की गई है। वह भी इसी का हिस्सा है। गंभीर बात यह है कि इसको लेकर प्रशासन सचेत नहीं है। ऐसे में कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। करीब 300 लोग एसडीएम कार्यालय के बाहर पहुंचने पर अधिकारी बाहर नहीं आए। घटना को लेकर परिवार के रतन सेठ ने बताया कि उनकी तीन दुकानों और एक कमरे को उन्होंने करीब तीन साल पहले इमरान पुत्र हमीद खां निवासी चमरिया पाडा को किराए पर दिया था। आरोप है कि करीब 18 महीने से आरोपी कोई किराया नहीं मिला। ऐसे में उन्होंने मामले को लेकर एसीजेएम कोर्ट में परिवाद लगाया है जो विचाराधीन है। रत्न और उनके दो भाई व्यावसायिक कार्यों से बाहर रहते हैं। ऐसे में आरोपियों ने कब्जा करने की नीयत से वक्फ बोर्ड के फर्जी कागजात बनवाकर उनकी बेशकीमती भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया है। जिसकी शिकायत कोतवाली थाने में भी दर्ज कराई गई है।