अमृत भारत योजना में चमका धौलपुर स्टेशन, करोड़ों रुपए की लागत से स्टेशन पर आधुनिक यात्री सुविधाओं का विकास

लगभग 30.79 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन को आधुनिक, सुविधाजनक एवं दिव्यांगजन अनुकूल बनाया जा रहा है। स्टेशन भवन का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, जबकि फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) एवं लिफ्ट का कार्य प्रगति पर है। जानकारी के अनुसार स्टेशन पर लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से 12 मीटर चौड़े एफओबी का निर्माण हो रहा है। जो यात्रियों को 1 से 5 प्लेटफॉर्मों को आपस में जोड़ेगा। यात्री मुख्य इमारत के ग्राउंड फ्लोर से टिकट लेकर द्वितीय तल से एफओबी से सीधे फ्लेटफार्मों पर आ-जा सकेंगे। नई इमारत में एफओबी के साथ लगभग 94 लाख रुपए की लागत से लिफ्ट का निर्माण हो रहा है। इससे विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, महिलाओं, बच्चों तथा अधिक सामान के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। भीड़भाड़ के समय यात्रियों का आवागमन भी अधिक सुरक्षित एवं व्यवस्थित होगा।