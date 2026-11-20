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Dholpur Panchayat Chunav 2026 Live Updates:.पंचायतीराज के चुनाव संपन्न होने के बाद शुक्रवार को जिले की छह पंचायत समितियों और जिला परिषद के 29 वार्ड़ो का चुनाव परिणाम अब सामने आ चुका है। 138 सदस्यों और जिला परिषद के 29 वार्डों की मतगणना बाड़ी रोड स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में की गई थी।
बाकी जिलों के पंचायतों के परिणाम जानने के लिए पढ़े जैसे जयपुर पंचायत चुनाव परिणाम,अजमेर पंचायत चुनाव परिणाम, कोटा पंचायत चुनाव परिणाम, अलवर पंचायत चुनाव परिणाम, भरतपुर पंचायत चुनाव परिणाम, बाड़मेर पंचायत चुनाव परिणाम, बांसवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, बीकानेर पंचायत चुनाव परिणाम, भीलवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, सीकर पंचायत चुनाव परिणाम और अगर आप पूरे राजस्थान पंचायत चुनाव के परिणामों को जानना चाहते हैं तो Rajasthan Panchayat Chunav 2026 Live Update पर देख सकते हैं।
धौलपुर में पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है। जिला परिषद के 29 वार्डों के नतीजों में कांग्रेस ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को केवल 4 सीटें मिलीं। वहीं, बसपा ने भी 3 सीटों पर कब्जा जमाया। इस तरह जिला परिषद में कांग्रेस ने एकतरफा बढ़त बनाई है।
जिला प्रमुख की दौड़ में इस दफा कई महिला प्रत्याशियों के नाम चुनाव शुरू होने के समय से दौड़ में बने हुए हैं। हालांकि, महिला प्रत्याशियों के पीछे उनके परिवार के पुरुष सदस्य की राजनीति और दमखम है। प्रमुख दावेदारों में बसेड़ी से भाजपा के पूर्व विधायक रहे सुखराम कोली की पत्नी राजकुमारी कोली, सोमवती देवी, समेत कुछेक नाम और भी हैं। अभी तक जिला प्रमुख के पद पर राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र का कब्जा रहा है।
धौलपुर जिले की सभी 6 पंचायत समितियों में मतगणना पूरी हो चुकी है। राजाखेड़ा, बसेड़ी और सैंपऊ पंचायत समितियों में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। वहीं, धौलपुर, सरमथुरा और बाड़ी में पार्टी को प्रधान बनाने के लिए अतिरिक्त सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी। धौलपुर पंचायत समिति में कांग्रेस को प्रधान बनाने के लिए 1 सीट की जरूरत है। सरमथुरा में भी पार्टी बहुमत से 1 सीट पीछे है, जबकि बाड़ी पंचायत समिति में प्रधान पद हासिल करने के लिए कांग्रेस को 5 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी। इन तीनों पंचायत समितियों में प्रधान पद को लेकर अब राजनीतिक समीकरण अहम होंगे।
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|उपविजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|जीत का अंतर (मार्जिन)
|01
|दीवान (कांग्रेस)
|राकेश (भाजपा)
|389
|02
|राजकुमारी (भाजपा)
|कमला (कांग्रेस)
|1,233
|03
|मेघबाई (कांग्रेस)
|मोरबाई (बसपा)
|771
|04
|वीर सिंह मीना (कांग्रेस)
|आकाश मीना (भाजपा)
|2,563
|05
|शंकर बाई (बसपा)
|विनीता कुमारी (कांग्रेस)
|428
|06
|सन्तो देवी (कांग्रेस)
|ऊषा (भाजपा)
|1,274
|07
|आकाश (कांग्रेस)
|रमेश कुमार (बसपा)
|3,453
|08
|अनिता (कांग्रेस)
|निशा (निर्दलीय)
|303
|09
|भगवती (भाजपा)
|बवीता (कांग्रेस)
|971
|10
|हरभेजी (कांग्रेस)
|राजरेखा (बसपा)
|978
|11
|अंजली (बसपा)
|सुमन (भाजपा)
|06
|12
|किशन सिंह (कांग्रेस)
|ममता (बसपा)
|109
|13
|भीकम सिंह (कांग्रेस)
|मांगी लाल (बसपा)
|1,712
|14
|सोमवती (कांग्रेस)
|साधना (बसपा)
|3,073
|15
|भूरी देवी (भाजपा)
|ममता (कांग्रेस)
|1,001
|16
|साहब सिंह (कांग्रेस)
|वीरेंद्र सिंह पाराशर (भाजपा)
|3,461
|17
|अनीशा सिंह (कांग्रेस)
|वर्षा (भाजपा)
|2,162
|18
|लाखन सिंह (कांग्रेस)
|रामदत्त (भाजपा)
|2,632
|19
|गुलाब देवी (कांग्रेस)
|मनीषा (भाजपा)
|252
|20
|नीलम कुशवाह (कांग्रेस)
|रजनी देवी (भाजपा)
|834
|21
|प्रीती कुमारी (भाजपा)
|भरत सिंह (कांग्रेस)
|2,625
|22
|प्रताप सिंह (कांग्रेस)
|ब्रजकिशोर (भाजपा)
|2,544
|23
|गुड्डी (कांग्रेस)
|बबली (भाजपा)
|953
|24
|विमलेश जाटव (कांग्रेस)
|मुन्नी (भाजपा)
|101
|25
|विश्व सौंदर्य (कांग्रेस)
|सुधा देवी (भाजपा)
|1,186
|26
|वेदप्रकाश (कांग्रेस)
|नेमीचंद (बसपा)
|985
|27
|अजय सिंह (भाजपा)
|हाकिमी सिंह (बसपा)
|662
|28
|नरेन्द्र (कांग्रेस)
|साहब सिंह (भाजपा)
|374
|29
|गीता (बसपा)
|पूनम राजावत (भाजपा)
|2,418
|क्रम
|पंचायत समिति
|कुल वार्ड
|1
|बाड़ी
|27
|2
|बसेड़ी
|19
|3
|धौलपुर
|25
|4
|राजाखेड़ा
|25
|5
|सरमथुरा
|15
|6
|सैंपऊ
|27
|कुल
|6 पंचायत समितियां
|138 वार्ड
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|उपविजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|जीत का अंतर (मार्जिन)
|01
|राम सनेही (कांग्रेस)
|पूजा (भाजपा)
|152
|02
|प्रीति (कांग्रेस)
|राखी (भाजपा)
|471
|03
|भरत सिंह (कांग्रेस)
|हरीनिवास शर्मा (भाजपा)
|555
|04
|सीतादेवी (कांग्रेस)
|खुशी त्यागी (निर्दलीय)
|1,153
|05
|लक्ष्मी (भाजपा)
|मिथलेश (कांग्रेस)
|336
|06
|सौमोती देवी (भाजपा)
|मन्जू देवी (कांग्रेस)
|398
|07
|पूजा कुशवाह (भाजपा)
|राधा (कांग्रेस)
|98
|08
|पुष्पेन्द्र कुमार (भाजपा)
|लाखन सिंह (कांग्रेस)
|444
|09
|हेतराम सिंह (कांग्रेस)
|अरविन्द सिंह (निर्दलीय)
|350
|10
|शीला देवी (कांग्रेस)
|निक्की (भाजपा)
|01
|11
|जसवंत सिंह (कांग्रेस)
|सतीश चन्द्र (बसपा)
|1,015
|12
|ओमवीर (कांग्रेस)
|अमरीश (बसपा)
|495
|13
|रेनू (निर्दलीय)
|लक्ष्मी देवी (निर्दलीय)
|291
|14
|अजय सिंह (कांग्रेस)
|वीरवती (बसपा)
|1,296
|15
|अजीत (बसपा)
|सुनील कुमार (निर्दलीय)
|210
|16
|मीना (कांग्रेस)
|सुनील कुमार (निर्दलीय)
|71
|17
|ओमवती (निर्दलीय)
|रामबीरी (भाजपा)
|123
|18
|लल्लाबेटी (बसपा)
|रामबेटी (कांग्रेस)
|519
|19
|ममता देवी (कांग्रेस)
|पिंकी (भाजपा)
|1,130
|20
|महावीर सिंह (कांग्रेस)
|पवन (भाजपा)
|11
|21
|लक्ष्मी (भाजपा)
|मंजू देवी (कांग्रेस)
|38
|22
|नवल किशोर (भाजपा)
|धर्म सिंह (कांग्रेस)
|179
|23
|रामवीर (भाजपा)
|राजेश कुमार (कांग्रेस)
|02
|24
|सुनील कुमार (निर्दलीय)
|अनिल कुमार (बसपा)
|263
|25
|हरप्रसाद (निर्दलीय)
|सीमा कुमारी (कांग्रेस)
|604
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|उपविजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|जीत का अंतर (मार्जिन)
|01
|गायत्री (कांग्रेस)
|रेखा देवी (भाजपा)
|114
|02
|गुड्डी (भाजपा)
|सत्यवीर (कांग्रेस)
|70
|03
|लाखन (कांग्रेस)
|दशरथ (भाजपा)
|534
|04
|चंदा (कांग्रेस)
|बैजन्ती देवी (बसपा)
|523
|05
|अशोक कुमार (भाजपा)
|राजेश कुमार (कांग्रेस)
|418
|07
|सुनीता (कांग्रेस)
|सविता वर्मा (निर्दलीय)
|1,114
|08
|राजेश देवी (निर्दलीय)
|शकुन्तला देवी (भाजपा)
|30
|09
|नरेन्द्र सिंह (कांग्रेस)
|जीतू (भाजपा)
|182
|10
|सुखवीर (कांग्रेस)
|अमरीश (आप)
|433
|11
|राजकुमारी (कांग्रेस)
|आरती देवी (भाजपा)
|528
|12
|रबी कुमार (निर्दलीय)
|बदन सिंह (कांग्रेस)
|267
|13
|सुमन (निर्दलीय)
|कविता (कांग्रेस)
|66
|14
|ओमप्रकाश (भाजपा)
|सीताराम (कांग्रेस)
|279
|15
|सुग्रीव (कांग्रेस)
|रोतान सिंह (भाजपा)
|169
|16
|चन्द्रभान (कांग्रेस)
|बिजेन्द्र सिंह (भाजपा)
|1,282
|18
|हरीदयाल (कांग्रेस)
|हाकिम सिंह (निर्दलीय)
|186
|19
|रेनू (भाजपा)
|देवेन्द्री (कांग्रेस)
|136
|20
|रुमा (भाजपा)
|वन्टी देवी (कांग्रेस)
|154
|21
|शशि (कांग्रेस)
|राधा (भाजपा)
|63
|22
|पूनम (कांग्रेस)
|भावना (भाजपा)
|708
|23
|ज्योति (कांग्रेस)
|प्रीति जादोन (भाजपा)
|454
|24
|दारा सिंह (कांग्रेस)
|शैलेन्द्र (भाजपा)
|179
|25
|रामसिंह (कांग्रेस)
|रनसिंह (निर्दलीय)
|549
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|उपविजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|जीत का अंतर (मार्जिन)
|01
|भूरी (कांग्रेस)
|आशा देवी (भाजपा)
|80
|02
|राज कुमारी (निर्दलीय)
|बबली (बसपा)
|325
|03
|श्याम सुंदर (कांग्रेस)
|निशा शर्मा (निर्दलीय)
|87
|04
|अर्चना त्यागी (कांग्रेस)
|कुमारी राधा (भाजपा)
|412
|05
|पुष्पा देवी (कांग्रेस)
|रेशमा (निर्दलीय)
|498
|06
|प्रीति (बसपा)
|लाखन सिंह (कांग्रेस)
|311
|07
|ललिता (बसपा)
|गौरा देवी (कांग्रेस)
|884
|08
|कन्हैया (निर्दलीय)
|राजपाल सिंह (भाजपा)
|881
|09
|नीरज (बसपा)
|गौरव (कांग्रेस)
|84
|10
|निशा (भाजपा)
|संगीता (कांग्रेस)
|123
|11
|रचना देवी (बसपा)
|रीना (कांग्रेस)
|188
|12
|प्रीति कुमारी (बसपा)
|रिंचु कुमारी (कांग्रेस)
|29
|13
|नीरज कुमार (निर्दलीय)
|चंद्रकांत लहरी (कांग्रेस)
|24
|14
|सुशीला देवी (भाजपा)
|लाडो (बसपा)
|476
|15
|पूजा कुमारी (कांग्रेस)
|श्री देवी (भाजपा)
|1,835
|16
|बबीता (भाजपा)
|निशा कुमारी (कांग्रेस)
|58
|17
|राधा (कांग्रेस)
|रेनू (निर्दलीय)
|923
|18
|रामसरूपी (भाजपा)
|ल्यौहरी (कांग्रेस)
|380
|19
|रचना (कांग्रेस)
|गब्बर सिंह (भाजपा)
|299
|20
|राजकुमारी (कांग्रेस)
|नीतू कुमारी (भाजपा)
|861
|21
|अजमेर सिंह (कांग्रेस)
|मोहन प्रकाश (भाजपा)
|19
|22
|गुड्डी (कांग्रेस)
|सुरतराम (भाजपा)
|714
|23
|योगेश कुमार (कांग्रेस)
|सुभाष चंद (भाजपा)
|408
|24
|विस्साराम (कांग्रेस)
|सुल्तान सिंह (भाजपा)
|37
|25
|महेंद्र सिंह (भाजपा)
|धर्मेन्द्र कुमार (कांग्रेस)
|147
|26
|ओम प्रकाश (कांग्रेस)
|नत्थी सिंह (भाजपा)
|337
|27
|किरन बघेल (कांग्रेस)
|सुलेखा (भाजपा)
|07
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|उपविजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|जीत का अंतर (मार्जिन)
|01
|रघुनाथ (भाजपा)
|पप्पू सिंह (बसपा)
|30
|02
|प्रेम बहादुर (निर्दलीय)
|गिर्राज (निर्दलीय)
|58
|03
|जीतेन्द्र सिंह (कांग्रेस)
|ओमप्रकाश (भाजपा)
|233
|04
|मीरा (निर्दलीय)
|रासु (कांग्रेस)
|514
|05
|बबिता कुमारी (कांग्रेस)
|सुजाता परमार (भाजपा)
|27
|06
|ओमवती (कांग्रेस)
|बीना देवी (भाजपा)
|202
|07
|गजेन्द्र सिंह (भाजपा)
|भूरा (कांग्रेस)
|262
|08
|ज्योति (भाजपा)
|संगीता कुमारी (निर्दलीय)
|73
|09
|ओमवती (कांग्रेस)
|गुड्डी देवी (बसपा)
|1,044
|10
|असगर खां (कांग्रेस)
|रनजीत कुमार (बसपा)
|311
|11
|सत्यपाल सिंह (कांग्रेस)
|रामा (बसपा)
|117
|12
|लच्छो (निर्दलीय)
|शांति (बसपा)
|37
|13
|रीना भदौरिया (भाजपा)
|सुशीला (बसपा)
|629
|14
|कोमल कुमारी (निर्दलीय)
|कोमल (कांग्रेस)
|486
|15
|कृष्ण कुमार (कांग्रेस)
|मोहन सिंह (निर्दलीय)
|228
|16
|सौमा देवी (कांग्रेस)
|धर्मवती (निर्दलीय)
|187
|17
|रीना (कांग्रेस)
|सोनाली (भाजपा)
|858
|18
|उमेश कुमार (कांग्रेस)
|सुधारानी (भाजपा)
|637
|19
|पुष्पेन्द्र (निर्दलीय)
|कैलाशी (बसपा)
|61
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|उपविजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|जीत का अंतर (मार्जिन)
|01
|सुनीता (निर्दलीय)
|गीता कुमारी (कांग्रेस)
|188
|02
|रेनू (निर्दलीय)
|सत्यवती (निर्दलीय)
|175
|03
|आयुषी सिंह (बसपा)
|वंदना कुमारी (कांग्रेस)
|140
|04
|कुमर सिंह (कांग्रेस)
|कल्ला मीना (भाजपा)
|67
|05
|माया देवी (कांग्रेस)
|रामवती मीना (निर्दलीय)
|575
|06
|अमर सिंह (कांग्रेस)
|नारायण सिंह (निर्दलीय)
|598
|07
|रामवीर (भाजपा)
|ऋषि पाल सिंह (कांग्रेस)
|213
|08
|रचना (भाजपा)
|दुरगिया देवी (कांग्रेस)
|766
|09
|कमलसिंह (बसपा)
|गणेश कुमार मीना (कांग्रेस)
|452
|10
|अशोक गुर्जर (निर्दलीय)
|पंखी (निर्दलीय)
|31
|11
|रामकेश सिंह (भाजपा)
|दीनदयाल (निर्दलीय)
|42
|12
|सिगराम (निर्दलीय)
|गजराज (कांग्रेस)
|730
|13
|मीरा (भाजपा)
|संजू (निर्दलीय)
|57
|14
|लखपत (कांग्रेस)
|हरीशंकर (भाजपा)
|297
|15
|अनिल अम्बेश (बसपा)
|(निर्विरोध निर्वाचित)
|निर्विरोध
|16
|बबीता (निर्दलीय)
|सरिता कुमारी (निर्दलीय)
|30
|17
|नीतू कुमारी (भाजपा)
|इमरती (कांग्रेस)
|269
|18
|केतोदेवी (भाजपा)
|(निर्विरोध निर्वाचित)
|निर्विरोध
|19
|दिनेश (निर्दलीय)
|विष्णु (बसपा)
|229
|20
|बबली (बसपा)
|अरविंद (निर्दलीय)
|122
|21
|गीता देवी (कांग्रेस)
|गुड्डी (बसपा)
|141
|22
|शिवानी (निर्दलीय)
|रजनी (बसपा)
|53
|23
|पूनम कुमारी (निर्दलीय)
|सुषमा (निर्दलीय)
|281
|24
|रेखा (कांग्रेस)
|सुनीता (भाजपा)
|24
|25
|सोनू (भाजपा)
|पप्पी कुमार (कांग्रेस)
|38
|26
|कुन्ती देवी (कांग्रेस)
|मधु कुमारी (निर्दलीय)
|34
|27
|केशव चंद (कांग्रेस)
|भगवत कुमार (भाजपा)
|128
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|उपविजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|जीत का अंतर (मार्जिन)
|01
|रामा मीणा (कांग्रेस)
|विमलेश (निर्दलीय)
|79
|02
|संजा बाई (निर्दलीय)
|बवीता (निर्दलीय)
|279
|03
|सुपीता (निर्दलीय)
|विजय कुमार (कांग्रेस)
|106
|04
|मुस्कान (कांग्रेस)
|सरिता देवी (बसपा)
|826
|05
|राजकुमारी (बसपा)
|हलकी (कांग्रेस)
|319
|06
|चरत सिंह मीना (बसपा)
|प्रेम सिंह (कांग्रेस)
|370
|07
|अशोक कुमार केवट (कांग्रेस)
|प्रमोद सिंह (निर्दलीय)
|219
|08
|बंटी (कांग्रेस)
|राजवीर (बसपा)
|442
|09
|मोनू कुमार (निर्दलीय)
|ओमपाल सिंह (निर्दलीय)
|139
|10
|उषा (भाजपा)
|ममता देवी (कांग्रेस)
|628
|11
|सोमोती कुमारी (निर्दलीय)
|प्रीति गर्ग (निर्दलीय)
|406
|12
|पदम सिंह (कांग्रेस)
|भमर सिंह (निर्दलीय)
|239
|13
|दुर्ग सिंह मीना (कांग्रेस)
|वीर सिंह (बसपा)
|142
|14
|रामप्रसाद (निर्दलीय)
|अरविंद कुमार (कांग्रेस)
|10
|15
|कविता (कांग्रेस)
|अमर बाई (निर्दलीय)
|157
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