धौलपुर जिले की सभी 6 पंचायत समितियों में मतगणना पूरी हो चुकी है। राजाखेड़ा, बसेड़ी और सैंपऊ पंचायत समितियों में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। वहीं, धौलपुर, सरमथुरा और बाड़ी में पार्टी को प्रधान बनाने के लिए अतिरिक्त सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी। धौलपुर पंचायत समिति में कांग्रेस को प्रधान बनाने के लिए 1 सीट की जरूरत है। सरमथुरा में भी पार्टी बहुमत से 1 सीट पीछे है, जबकि बाड़ी पंचायत समिति में प्रधान पद हासिल करने के लिए कांग्रेस को 5 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी। इन तीनों पंचायत समितियों में प्रधान पद को लेकर अब राजनीतिक समीकरण अहम होंगे।