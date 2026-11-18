राजस्व निरीक्षक रजत जैन ने बताया कि करीब 200 से अधिक दुकानें आवंटित की जा चुकी हैं। और कुछ दुकानें और बची हैं जो अगले दो-तीन में और आवंटित होने की संभावना है। कहा कि मेले में भूखंड आवंटन से करीब 1.10 करोड़ रुपए की आय हो चुकी है और कुछ और राशि मिलने की उम्मीद है। इस दफा का मेला राजस्व जुटाने के लिहाज से गत वर्षों अच्छा रहा है। साल 2023 में करीब 45 लाख रुपए से अधिक परिषद प्रशासन को राजस्व मिला था। उस लिहाज से इस साल का मेला बेहतर है। वहीं, बीते दो साल से परिषद प्रशासन ने मेला को ठेका पर उठाया था, जिस प्रथा को इस दफा नगर परिषद सभापति गिरीश गर्ग ने समाप्त कर दिया। सभापति ने बोर्ड बैठक में पहले ही शरद महोत्सव को परिषद प्रशासन की ओर से आयोजित किए जाने की घोषणा कर दी थी। जिसके बाद से सभापति बीते करीब 15 दिनों से मेले में आवंटित होने वाली दुकानें और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर खुद जिम्मा संभाल रहे थे।