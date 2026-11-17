शहर के सबसे व्यस्त गुलाब बाग चौराहे से दिनभर धौलपुर और एमपी के पड़ोसी शहर मुरैना तक मोडिफाइड वैन दौड़ रही हैं। शहर में गुलाब बाग चौराहे से यह डग्गेमार वैन दिनभर धौलपुर-मुरैना के बीच दौड़ती दिख जाएंगी। ये वैन धौलपुर से मध्यप्रदेश के पड़ोसी शहर मुरैना के लिए सवारियां भरती हैं। वैन संचालक इनमें तय संख्या से अधिक सवारी बैठाकर ले जाते हैं। यहां चौराहे पर ट्रेफिक प्वाइंट के पीछे की तरफ ये डग्गेमार वैन खड़ी रहती हैं। एक वैन भरने के बाद दूसरी आकर खड़ी हो जाती है। एक वैन में करीब 12 से 15 सवारी होती हैं। ऐसे में कभी भी कोई हादसा हो सकता है।

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