Rajasthan Sarpanch Election: चुनावी रंजिश में युवक की हत्या के बाद पोलिंग बूथ पर सन्नाटा, कोई भी वोट डालने नहीं पहुंचा

धौलपुर एसपी विकास सांगवान ने बताया कि युवक की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी रिंकू को डिटेन कर लिया गया है। उसके पैर में चोट लगी है। उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सुरक्षा के लिए पुलिस गार्ड तैनात किया गया है। पुलिस ने अब तक मुख्य आरोपी समेत 10 लोगों को डिटेन किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। सोमवार सुबह मृतक के शव का पोस्टमार्टम शुरू कराया गया। इसके बाद प्रशासन ने पीड़ित पक्ष के लोगों से बातचीत की। मतदान में शामिल होने पर सहमति बनने के बाद प्रशासन ने मतदान प्रक्रिया शुरू कराने की तैयारी की है।