Dholpur: निराश्रित जानवर और बंदरों के हुड़दंग ने छीना चैन

हालांकि, नगर परिषद प्रशासन ने हाल में बंदरों को पकड़वाने के लिए ठेका दिया है। और बंदरों को पकडऩे का कार्य शुरू हो चुका है लेकिन शहर में इनकी संख्या इस कदर बढ़ चुकी है कि लग नहीं रहा कि बंदरों को पकड़ा जा रहा है। उधर, रही सही कसर निराश्रित जानवर कर रहे हैं। हाइवे से लेकर गली-मोहल्लों में इनका आंतक है। सांडों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और आमजन का सडक़ से निकलना मुश्किल हो रहा है। निराश्रित गोवंश तो जान पर भी भारी पड़ रहे हैं। हाल में बाड़ी रोड पर हुए एक सडक़ हादसे के दौरान बाइक सवार युवक हादसे के बाद निराश्रित जानवर से जा टकराया। जिससे उसे गंभीर चोट पहुंची और बाद में उसने दम तोड़ दिया। इससे पहले बाड़ी रोड पर ही एक भीषण हादसे में एक जने की मृत्यु हो चुकी है। निराश्रित जानवरों रात्रि के समय हाइवे पर आ जाते हैं जिससे वाहनों के टकराने की आशंका रहती है।