Dholpur: पंचायत चुनाव ड्यूटी में लगे हेड कॉन्स्टेबल की मौत, खाना खाने जाते समय अचानक सीने में उठा दर्द

बता दें कि पंचायत चुनाव के चौथे चरण में आज धौलपुर जिले की बसेड़ी, राजाखेड़ा और सरमथुरा पंचायत समिति में सदस्य, जिला परिषद सदस्यों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मतदान सायं 6 बजे तक रहेगा। मतदान में 2 लाख 91 हजार 155 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। मतदान केन्द्र व मतगणना स्थल पर प्रत्याशी एवं उसके अधिकृत काउंन्टिंग एजेंट के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। तीनों पंचायत समितियों में 16 नवंबर को सरपंच पद के चुनाव होंगे।