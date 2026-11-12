Dholpur: केजीपी 3 चीता ने रीझौनी वनखंड में नील गाय के बछड़े का किया शिकार

कूनो नेशनल पार्क के एक्सपर्ट केशव बंसल ने बताया कि चीता द्वारा जंगल में झाड़ियों या पेडों पर टॉयलेट का स्प्रे करना सेंट मार्किंग का हिस्सा है। दरअसल यह उसका एक बेहद महत्वपूर्ण प्राकृतिक व्यवहार है। उनका मानना है कि चीते अपने क्षेत्र या इलाके को सुरक्षित रखने के लिए झाड़ियों, पेड़ों पर तेज धार के साथ यूरिन स्प्रे करते हैं। इससे उनके इलाके की सीमाएं तय होती हैं। उनका कहना है कि इस स्प्रे की गंध बहुत तेज होती है, जो काफी समय तक टिकी रहती है। उन्होंने दूसरा पहलू बताते हुए कहा कि नर चीते अक्सर मादा चीतों को अपनी मौजूदगी का अहसास कराने और उनके साथ संपर्क साधने के लिए भी इस तरह का स्प्रे करते हैं, जो टेरेटरी के संकेत है।