तिरुपति में बाल-मूंछ मुंडवाकर बदला हुलिया, फिर भी बच नहीं पाया इनामी तस्कर, राजस्थान पुलिस ने नागपुर से किया अरेस्ट

धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड अंतर्गत दिहोली थाना की हवालात की खिड़की तोड़कर फरार हुए 25 हजार रुपये के इनामी अवैध गांजा तस्कर टी. श्रीनिवास को धौलपुर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है। गांजा तस्कर करीब 12 दिन से फरार चल रहा था और अपनी पहचान छिपाने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। पुलिस से बचने के लिए गांजा तस्कर ने तिरुपति बालाजी मंदिर में जाकर बाल और मूंछे तक कटवा ली लेकिन वह पुलिस की नजरों से नहीं बच पाया और आखिर में उसे नागपुर से गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान वह एक दफा पर भी गया और पैसे लेकर फिर निकल गया। पुलिस टीम को वह स्पॉट हुआ लेकिन वह तब तक जा चुका था।