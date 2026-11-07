Rajasthan Crime News: आखिरकार हत्थे चढ़ा लॉरेंस का ‘राइट हैंड’ गैंगस्टर हैरी बॉक्सर, क्या जानते हैं राजस्थान से ख़ास कनेक्शन?

साल 2022 में हैरी बॉक्सर नेपाल के रास्ते फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विदेश (अमरीका) भाग गया था। अमरीका में शरण लेने के बावजूद उसने राजस्थान के कारोबारियों को निशाना बनाना बंद नहीं किया। अक्टूबर 2025 में हैरी बॉक्सर ने जयपुर के नारायण विहार क्षेत्र के एक बड़े कपड़ा व्यवसायी को इंटरनेशनल नंबर से कॉल कर रंगदारी मांगी थी और जान से मारने की धमकी दी थी। यहाँ तक कहा था, 'इतनी गोलियां मारूंगा कि तुम्हारी सात पीढ़ियां याद रखेंगी।' इस संबंध में जयपुर कमिश्नरेट के नारायण विहार थाने में उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी।