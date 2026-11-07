रेल यात्रियों को राहत: त्योहार पर NWR ने चलाई 111 स्पेशल ट्रेनें, 50 जोड़ी ट्रेनों में जोड़े 140 अतिरिक्त डिब्बे

जयपुर। त्योहारी सीजन में अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से 111 स्पेशल ट्रेनों के 925 ट्रिप चलाए जा रहे हैं। वहीं, 7 से 11 नवंबर तक उत्तर पश्चिम रेलवे के चारों मंडलों से 30 ट्रिप स्पेशल ट्रेनें संचालित होंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए 50 जोड़ी नियमित ट्रेनों में 140 अतिरिक्त डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी भी की गई है। 7 से 11 नवंबर के बीच अजमेर मंडल से 12, बीकानेर मंडल से 6, जयपुर मंडल से 6 और जोधपुर मंडल से 6 ट्रिप संचालित होंगी। इनमें अजमेर मंडल की छह, बीकानेर मंडल की चार, जयपुर मंडल की छह और जोधपुर मंडल की पांच स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं।