Rajasthan News: कॉलेज से भागकर की थी लव मैरिज, अब न पति के घर जगह मिली, न ही पीहरवालों ने अपनाया

जयपुर। पति से विवाद के बाद न्याय और सहारे की उम्मीद लेकर महिला आयोग पहुंची एक महिला सुनवाई नहीं होने से नाराज होकर छत पर चढ़ गई। महिला आयोग परिसर में छत पर चढ़ी महिला को देखकर हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची ज्योति नगर थाना पुलिस ने समझाइश कर उसे सुरक्षित नीचे उतारा। प्रारंभिक बातचीत में सामने आया कि महिला के सामने पति से विवाद के साथ ही सिर छुपाने का भी गंभीर संकट खड़ा है। पति के घर से अलग होने के बाद पीहर पक्ष ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया था।