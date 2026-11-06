जयपुर केसर स्वीट्स विवाद: CMHO डॉ. मनीष मित्तल APO, लाइसेंस निलंबन के बाद भी बिकती रहीं मिठाइयां

दरअसल, कुछ महीने पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जयपुर स्थित केसर स्वीट्स पर छापा मारकर काजू कतली समेत कई मिठाइयों के नमूने लिए थे। जांच में काजू कतली का सैंपल अनसेफ पाया गया था। इसके बावजूद करीब डेढ़ महीने तक मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं होने की बात सामने आई। मामला उजागर होने के बाद 26 अक्टूबर 2026 को दुकान का फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। हालांकि, लाइसेंस निलंबित होने के बाद भी दुकान से मिठाइयों की बिक्री जारी रही। इसको लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए।