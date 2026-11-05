जयपुर: बहन की विदाई से पहले उठा भाई का जनाजा, दूसरा युवक 4 महीने पहले बना था पिता

Jaipur Amer Road Accident: जयपुर के आमेर में भीषण सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां उजाड़ दीं। बेकाबू कार की टक्कर से दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। मृतकों में शोएबुद्दीन उर्फ शोएब (25) और साहिल (25) शामिल हैं। शोएब चार महीने पहले ही पिता बना था। उसके घर में बेटे के जन्म का जश्न मनाने की तैयारी थी। वहीं, साहिल के घर में 12 नवंबर को उसकी बहन जेबा की शादी होनी थी। आरोप है कि कार सवार दोनों युवक शराब के नशे में थे। हादसे के बाद भागने की कोशिश कर रहे दोनों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।