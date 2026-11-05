कांग्रेस ही लेकर आई थी EVM, जयपुर में बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव; CM भजनलाल ने गहलोत पर फिर किया तीखा पलटवार

बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बयान और आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को आलोचना की थी। सीएम भजनलाल के 24 घंटे में माफी न मांगने के बाद एक्स पर प्रतिक्रिया में गहलोत ने कहा था कि पीपाड़ में खाद बीज की दुकान खोली थी। जो छह महीने बाद ही बंद कर दी थी। जोधपुर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था और छात्रसंघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। तब सीएम भजनलाल सिर्फ पांच साल के रहे होंगे। ऐसे में उनके दिमाग में यह बातें कहां से आईं और किस आधार पर कपोल कल्पित आरोप लगाए गए? व्यक्तिगत व मिथ्या आरोपों के बाद सोचा था कि सीएम को गलती का एहसास होगा और खेद व्यक्त करेंगे। इसलिए 24 घंटे का समय भी दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पद की गरिमा कहती है कि आरोप लगाने से पहले तथ्य जांच लिए जाएं।