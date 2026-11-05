Rajasthan Panchayat Election 2026: राजस्थान की 3716 ग्राम पंचायतों में वोटिंग जारी, देर रात आएंगे सरपंच पद के नतीजे

Panchayat Election in Rajasthan 2026: राजस्थान में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के तहत गुरुवार सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। प्रदेश के 27 जिलों की 3,716 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच चुनने के लिए ग्रामीण मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चरण में 116 पंचायत समितियों के अंतर्गत आने वाले 34,218 वार्डों में बैलेट पेपर के जरिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इसके बाद ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ही मतगणना शुरू होगी। सरपंच पद के चुनाव परिणाम देर रात तक आने की संभावना है।