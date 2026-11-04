जयपुर के लग्जरी होटल में बड़ा कांड! फर्जी बाप-बेटे बनकर आए 2 लोग 4 मिनट में कर गए खेल; इंस्टाग्राम पर किया था पसंद

Jaipur Jewellery Fraud: राजधानी जयपुर में आभूषण व्यापारी से 10 लाख रुपए के आभूषण ठगने की वारदात किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। दो शातिर बदमाशों ने बाप-बेटे बनकर पहले लग्जरी होटल में ठिकाना बनाया, फिर इंस्टाग्राम पर आभूषण पसंद किए और सुबह की फ्लाइट से जाने का बहाना बनाकर व्यापारी के कर्मचारी को होटल बुला लिया। चार मिनट में एक बदमाश 10 लाख रुपए के आभूषण लेकर फरार हो गया, जबकि उसका साथी बना कथित बाप होटल में ही बैठा रहा। बाद में वह भी चाय पीने के बहाने गायब हो गया। ठगी का पता चलने पर सोडाला थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस कैमरों की फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है।