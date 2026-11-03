जयपुर के होटल में महिला की मौत के बाद बड़ा खुलासा: फर्जी पहचान पर ठहरी थीं 2 विदेशी महिलाएं, संचालक पर केस दर्ज

Jaipur Hotel Thailand Woman: राजधानी जयपुर के एक होटल में विदेशी मेहमान आते रहे, ठहरते रहे, वीजा की मियाद पार करते रहे, लेकिन होटल प्रबंधन को न कुछ दिखा और न कुछ याद रहा। सी-फॉर्म भरना तो दूर, विदेशी नागरिकों के ठहराव का पंजीकरण तक नहीं कराया गया। होटल में पहले एक थाई महिला की मौत का मामला सामने आ चुका है, फिर भी जिम्मेदारों की नींद नहीं टूटी। अब एफआरओ की जांच में होटल की मेहमाननवाजी नहीं, बल्कि लापरवाही का पूरा मेन्यू खुलकर सामने आया है। इससे राजधानी के होटलों में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों की निगरानी और उनके पंजीकरण की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।