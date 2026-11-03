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Rajasthan : मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना पशुपालकों के लिए बनी वरदान, अब तक 108 करोड़ की बीमा राशि का हुआ भुगतान

Rajasthan : राजस्थान में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश के पशुपालकों को आर्थिक राहत प्रदान करते हुए अब तक 108 करोड़ रुपए से अधिक की बीमा राशि का भुगतान किया जा चुका है।
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जयपुर

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Sanjay Kumar Srivastava

Updated: 3 Nov 2026, 4:04 PM IST

rajasthan mukhyamantri mangla pashu bima yojana boon for livestock farmers

Rajasthan : सीएम भजनलाल शर्मा। फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan : मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश के पशुपालकों को आर्थिक राहत प्रदान करते हुए अब तक 108 करोड़ रुपए से अधिक की बीमा राशि का भुगतान किया जा चुका है। राज्य सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल से पशुपालकों को पशुधन की सुरक्षा के साथ आर्थिक जोखिम से बचाव में सहायता मिल रही है। अब तक 18 लाख से अधिक पशुपालकों ने अपने 44 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण कराया है। जिनमें से 30 लाख से अधिक पशुओं को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। 27.56 लाख पशुओं के लिए बीमा पॉलिसी जारी की जा चुकी है।

पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। राजस्थान के लाखों परिवारों की आजीविका पशुधन पर निर्भर है। ऐसे में पशुओं का बीमा पशुपालकों के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। अक्सर किसी प्राकृतिक आपदा या अचानक किसी बीमारी के फैलने से पशुओं की अकाल मृत्यु हो जाती है और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है। उन्हें बड़े आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति से पशुपालकों को बचाने और उन्हें आर्थिक संबल देने के लिए राजस्थान सरकार ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए पशुपालकों के हित में एक अभिनव फैसला लिया।

108 करोड़ रुपए का भुगतान, राज्य सरकार की एक बड़ी उपलब्धि

किसानों और पशुपालकों के हितैषी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके अमूल्य पशुधन का बीमा कर पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए 'मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना' की शुरुआत की। इस योजना का लाभ प्रदेश के पशुपालकों को मिलना प्रारंभ हो गया है। 108 करोड़ रुपए का भुगतान इसी दिशा में राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

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पशुओं का अधिक से अधिक बीमा कराएं पशुपालक

विभाग के निदेशक डॉ सुरेश मीना ने पशुपालकों से अपील की है कि वे अपने पशुओं का अधिक से अधिक बीमा कराने के लिए अपने नजदीक के पशु चिकित्सा संस्थान में संपर्क करें।

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3 Nov 2026, 4:04 PM IST

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