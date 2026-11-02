झुंझुनूं हादसा : 15-15 लाख व संविदा पर नौकरी का एलान, मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दिए जांच के आदेश, ये रहे हादसे के संभावित कारण

Rajasthan : राजस्थान के झुंझुनूं में सोमवार एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया था। उदयपुरवाटी के छापोली गांव में सुबह सड़क बना रहे 8 मजदूरों की करंट लगने से मौत हो गई वहीं 5 अन्य झुलस गए। घटना के बाद ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया। शाम 5 बजे मुआवजा और संविदा पर नौकरी के आश्वासन के बाद धरना खत्म हो गया है। उदयपुरवाटी ब्लॉक के छापोली गांव में स्थित कदम कुंड धार्मिक स्थल के पास सोमवार को सड़क निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में लगी सीमेंट मिक्सर मशीन 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन की चपेट में आ गई। हादसे में करंट लगने से 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य मजदूर घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए उदयपुरवाटी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया।