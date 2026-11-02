Ashok Gehlot : गांधी सागर परियोजना को लेकर अशोक गहलोत का भाजपा पर निशाना, 2028 के चुनाव में जनता देगी जवाब

Ashok Gehlot : गांधी सागर बांध से रामगंजमंडी क्षेत्र की सीमावर्ती गांवों तक नहरी पानी पहुंचने का सपना 2 साल बाद भी धरातल पर नहीं उतर पाया है विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों के बाद परियोजना को लेकर हलचल शुरू हुई लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच अंतर राज्य सहमति न बनने से मामला अभी आगे नहीं बढ़ सका है। इस मामले पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने भाजपा की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वादे करना और उन्हें नहीं निभाना भाजपा की आदत है। 2028 के चुनाव में जनता इसका हिसाब मांगेगी और जवाब देगी।