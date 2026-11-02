2 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

दिवाली पर जयपुर में निजी बसों के बाद रोडवेज बसों की एंट्री पर रोक, 3 से 9 नवंबर तक सिंधी कैंप नहीं आएंगी बसें

दिवाली के दौरान जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 3 से 9 नवंबर तक रोडवेज बसों की सिंधी कैंप में एंट्री बंद रहेगी। अलग-अलग रूट की बसों के लिए वैकल्पिक बस स्टैंड तय किए गए हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जयपुर

image

Harshita Saini

Updated: 2 Nov 2026, 12:48 PM IST

Roadways Bus Entry Restrictions

दिवाली पर रोडवेज बसों के भी बदलेंगे रूट

जयपुर में दिवाली के चलते बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है। इसे देखते हुए यातायात पुलिस ने बसों के आने-जाने को लेकर नया आदेश जारी किया है। पहले निजी बसों को सिंधी कैंप आने से रोका गया था और अब रोडवेज बसों की एंट्री पर भी पाबंदी लगा दी गई है। 3 से 9 नवंबर तक रोडवेज बसें सिंधी कैंप बस स्टैंड नहीं आएंगी। इस दौरान अलग-अलग रूट की बसें शहर में दूसरी जगहों से चलेंगी। ऐसे में दिवाली के आसपास सफर करने वाले लोगों को अपनी बस पकड़ने के लिए दूसरे बस स्टैंड तक जाना पड़ेगा।

दिवाली पर जयपुर के बाजारों में खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। खासकर परकोटे और आसपास के बाजारों में काफी भीड़ रहती है। इस दौरान सड़कों पर भी वाहनों की संख्या बढ़ जाती है और कई जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर भी दिनभर बसों की आवाजाही लगी रहती है। यहां निजी और रोडवेज बसों के आने-जाने से आसपास की सड़कों पर भी वाहनों का दबाव बढ़ता है। इसी परेशानी को कम करने के लिए पहले निजी बसों को सिंधी कैंप आने से रोका गया था। अब रोडवेज बसों के रूट में भी बदलाव कर दिया गया है।

अलग-अलग रूट की बसें अब दूसरे स्थानों से चलेंगी

यातायात पुलिस ने हर रूट की बसों के लिए अलग-अलग जगह तय की है। आदेश के अनुसार, 3 से 9 नवंबर तक दिल्ली और आगरा जाने वाली रोडवेज बसें रोटरी सर्किल बस स्टैंड से चलेंगी। वहीं अजमेर रूट की बसें हीरापुरा बस स्टैंड से मिलेंगी। टोंक रोड की बसों को पुराना बाईपास क्लोवरलीफ के नीचे से रवाना किया जाएगा। इसके अलावा सीकर रोड की तरफ जाने वाली बसें विद्याधर नगर स्टेडियम से चलेंगी। यानी यात्रियों को अब अपने गंतव्य के हिसाब से तय किए गए बस स्टैंड पर पहुंचना होगा। इससे पहले यातायात पुलिस ने निजी और स्लीपर बसों के शहर में प्रवेश पर रोक लगाई थी।

JDA Decision : जेडीए का बड़ा फैसला, एचटी लाइन हटने पर पट्टा प्रक्रिया हुई सरल, कार्यवाही अब जोन स्तर पर, मिली राहत

ये भी पढ़ें
jda decision Lease process simplified removal ht lines plot owner relief

बस ऑपरेटर्स कर रहे फैसले का विरोध

वहीं, बस ऑपरेटर्स का तर्क है कि सिंधी कैंप शहर के बीचोंबीच होने से यात्रियों के लिए सुविधाजनक है। बाहर से आने वाले यात्रियों को भी यहां पहुंचने में आसानी रहती है। बाहरी स्थानों से बसों का संचालन होने पर यात्रियों को सामान लेकर शहर से बाहर जाना पड़ेगा। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के साथ यात्रा करने वालों को अधिक परेशानी होगी। ऑटो और कैब से निर्धारित स्थानों तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त किराया भी देना पड़ेगा। ऑपरेटर्स का कहना है कि यातायात व्यवस्था सुधारने के साथ यात्रियों की सुविधा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।



डीआरएम ने किया जयपुर जंक्शन का औचक निरीक्षण, भीड़ कंट्रोल के लिए नया प्लान लागू, निकासी के लिए खुलेगा नया गेट

ये भी पढ़ें
Jaipur Railway station

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

2 Nov 2026, 12:48 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / दिवाली पर जयपुर में निजी बसों के बाद रोडवेज बसों की एंट्री पर रोक, 3 से 9 नवंबर तक सिंधी कैंप नहीं आएंगी बसें

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Exclusive: ‘पवन साहू मेरा पड़ोसी है, चुनाव से पहले फार्म हाउस पर हुई थी चर्चा’, सबसे हॉट सीट पर सरपंच बने भगवती लाल का बड़ा खुलासा

bhagwati lal soni exclusive interview phuliakhurd sarpanch election defeat pawan sahu
जयपुर

राजस्थान पुलिस मुख्यालय के पास दो कारों में लगी आग, मचा हड़कंप; बाल-बाल बचे कई वाहन

rajasthan police headquarters fire
जयपुर

Public Ka Panna: सड़क पर गायों को चारा खिलाने से लेकर गंदगी तक, जयपुर के इन इलाकों में लोग परेशान

jaipur public ka panna
जयपुर

Guest Editor- लिटिगेशन में केवल कानूनी जानकारी काफी नहीं, हर तथ्य की गहरी समझ और धैर्य भी जरूरी

advocate ila
खास खबर

Guest Editor – घूंघट वाले परिवार से ध्रुवपद की साधना तक, सुरों में तलाशा जीवन का अर्थ

dr gayatri sharma
खास खबर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.