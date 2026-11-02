Exclusive: ‘पवन साहू मेरा पड़ोसी है, चुनाव से पहले फार्म हाउस पर हुई थी चर्चा’, सबसे हॉट सीट पर सरपंच बने भगवती लाल का बड़ा खुलासा

भगवती लाल सोनी: हाँ, चुनाव से काफी पहले हमारी मुलाकात हुई थी, जब उस पंचायत में सीट के आरक्षण की लॉटरी भी नहीं खुली थी। तब गांव में स्थित पवन के फार्म हाउस पर चुनाव के संबंध में हमारी सामान्य बातचीत हुई थी। उस दौरान मैंने पवन के सामने अपनी सरपंच चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की थी। उस वक्त तक पवन या उनके परिवार का ऐसा कोई मानस नहीं था कि उनकी पत्नी चुनाव मैदान में उतरेंगी। लेकिन जैसे ही पंचायत सीट 'ओबीसी' (OBC) के लिए आरक्षित घोषित हुई, तब अचानक पवन और कोमल के चुनाव मैदान में उतरने की बात सामने आई। इसके बाद पवन ने चुनाव से महज 5 दिन पहले ही अपनी चुनावी तैयारियां और प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया था।