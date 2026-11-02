Guest Editor – घूंघट वाले परिवार से ध्रुवपद की साधना तक, सुरों में तलाशा जीवन का अर्थ

गायत्री गायिका होने के साथ शिक्षाविद् भी हैं। उनके अनुसार, कलाकार के रूप में मंच पर काम करने का अनुभव विद्यार्थियों को सिखाने में मदद करता है। हर विद्यार्थी को मंच पर प्रस्तुति देने का अवसर नहीं मिल पाता, लेकिन शिक्षक अपने प्रयासों से उनके लिए ऐसे अवसर बना सकते हैं। इससे विद्यार्थियों को अपनी कला प्रस्तुत करने, आत्मविश्वास विकसित करने और व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का मौका मिलता है। वह कहती हैं कि जब बच्चे पूछते हैं कि उन्हें संगीत क्यों सुनना चाहिए या इसे क्यों सीखना चाहिए, तो उन्हें संगीत की भूमिका समझाने की जरूरत होती है। संगीत केवल परीक्षा पास करने या डिग्री हासिल करने का विषय नहीं है। यह सुनने की क्षमता, संवेदनशीलता और रचनात्मक अभिव्यक्ति को विकसित करने का माध्यम भी है। गायत्री शिक्षा व्यवस्था में संगीत को विषय के रूप में शामिल करने के तरीके में सुधार की जरूरत महसूस करती हैं। उनके अनुसार, डिग्री और व्यावहारिक दक्षता के बीच अंतर दिखाई देता है। कुछ लोग औपचारिक डिग्री के बिना भी बहुत अच्छा गाते हैं, जबकि डिग्री हासिल करने वाले हर विद्यार्थी को पर्याप्त गायकी का अभ्यास या मंच का अनुभव नहीं मिल पाता। इसलिए संगीत शिक्षा में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ नियमित रियाज, गुरु का मार्गदर्शन और प्रस्तुति के अवसर भी होने चाहिए। ध्रुवपद सीखने के इच्छुक लोगों को वह सलाह देती हैं कि शुरुआत बुनियादी बातों से करें। जिस तरह किसी भाषा को सीखने के लिए पहले वर्णमाला समझनी पड़ती है, उसी तरह संगीत में भी स्वर और राग की बुनियाद मजबूत करना जरूरी है। इसके बाद सही गुरु का चयन महत्त्वपूर्ण है। उनके अनुसार, गुरु के मार्गदर्शन के बिना संगीत की बारीकियों और उसकी परंपरा को गहराई से समझना कठिन है।