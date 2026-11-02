पुलिस मुख्यालय के पास दो कारों में लगी आग, मचा हड़कंप, बाल-बाल बचे दर्जनों वाहन

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जयपुर। राजधानी में पुलिस मुख्यालय के पास आज सुबह दो कारों में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग की लपटें उठती देखकर आसपास मौजूद लोग घबरा गए। पुलिस मुख्यालय में ड्यूटी पर तैनात कई पुलिसकर्मी भी कार्यालयों से बाहर निकल आए। कुछ ही देर में घटनास्थल के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। आग को देखकर आसपास खड़े अन्य वाहन मालिक भी अपनी गाड़ियां हटाने में जुट गए। घटना सुबह करीब 11 बजे की बताई जा रही है। पुलिस मुख्यालय के पास खड़ी दो कारों में अचानक आग लग गई। शुरुआत में कारों से धुआं उठता दिखाई दिया। इसके बाद देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गईं। आसपास मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी।
आग लगने के दौरान आसपास कई वाहन कतार में खड़े थे। आग फैलने की आशंका को देखते हुए वाहन मालिकों में भी चिंता बढ़ गई। लोगों ने बिना समय गंवाए अपनी-अपनी गाड़ियों को वहां से हटाना शुरू कर दिया। कई लोग जैसे-तैसे वाहनों को सुरक्षित स्थान पर ले गए। इससे कुछ समय के लिए मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई।
घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके के लिए रवाना की गईं। दमकलकर्मियों ने पहुंचते ही आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। पुलिसकर्मियों ने भी मौके पर लोगों और वाहनों को आग से दूर रखने का प्रयास किया। आग तेज होने के कारण दमकलकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी।
दमकलकर्मियों ने पानी की बौछार कर दोनों कारों में लगी आग पर काबू पाने का प्रयास किया। काफी देर की मशक्कत के बाद आग पूरी तरह बुझा दी गई। समय रहते आग पर काबू पा लिए जाने से आसपास खड़े दूसरे वाहनों तक आग पहुंचने से बच गई। आग बुझने के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली।
घटना की सूचना पर ज्योति नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया । पुलिस ने आग से प्रभावित दोनों कारों की स्थिति भी देखी। इसके साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आग सबसे पहले किस कार में लगी। फिलहाल दोनों कारों में आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस आग लगने की वजह की जांच कर रही है। आग शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य कारण से लगी। पुलिस हादसे की जांच कर रही है।
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