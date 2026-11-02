पुलिस मुख्यालय के पास दो कारों में लगी आग, मचा हड़कंप, बाल-बाल बचे दर्जनों वाहन

जयपुर। राजधानी में पुलिस मुख्यालय के पास आज सुबह दो कारों में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग की लपटें उठती देखकर आसपास मौजूद लोग घबरा गए। पुलिस मुख्यालय में ड्यूटी पर तैनात कई पुलिसकर्मी भी कार्यालयों से बाहर निकल आए। कुछ ही देर में घटनास्थल के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। आग को देखकर आसपास खड़े अन्य वाहन मालिक भी अपनी गाड़ियां हटाने में जुट गए। घटना सुबह करीब 11 बजे की बताई जा रही है। पुलिस मुख्यालय के पास खड़ी दो कारों में अचानक आग लग गई। शुरुआत में कारों से धुआं उठता दिखाई दिया। इसके बाद देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गईं। आसपास मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी।