Public Ka Panna: सड़क पर गायों को चारा खिलाने से लेकर गंदगी तक, जयपुर के इन इलाकों में लोग परेशान

सांगानेर के वार्ड 57. साफ-सफाई न होना, रात में लोडिंग वाहनों का सड़क पर खड़ा रहना और क्षेत्र के घरों में चल रहे छात्रावासों में वक्त-बेवक्त अजनबी लोगों की आवाजाही। ये इस कॉलोनी की प्रमुख समस्याएं हैं, जिनसे कि हर कॉलोनीवासी को परेशानी उठानी पड़ती है। पत्रिका की मोहल्ला मीटिंग में लोगों ने इन समस्याओं को लेकर स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। लोगों ने बताया कि हूपर समय पर नहीं आता और न ही तय समय पर सफाई होती है। कई वर्षों से नालियां गंदगी से अटी पड़ी हैं, जिससे उनमें मक्खी-मच्छर पनप रहे हैं। वहीं, दुर्गंध युक्त माहौल से लोग परेशान हैं। निगम के सफाई कर्मचारी बाहर सफाई करके चले जाते हैं। वहीं, मार्ग में लोडिंग वाहन रातभर खड़े रहते हैं जिससे कॉलोनी वासियों को निकलने में काफी दिक्कत होती है। साइड में करने या हटाने के लिए कहने पर कई बार लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।