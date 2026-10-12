Public Ka Panna: कहीं फाटक पर रेंगते पहिये तो कहीं अवैध कब्जों व आवारा जानवरों का आतंक, समाधान की आस में जनता

सुरेंद्र कुमार शर्मा @ पत्रिका

सीबीआइ फाटक पर हर दिन लगने वाला जाम हजारों लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। सुबह-शाम पीक ऑवर्स में वाहनों की लंबी कतारें लगने से इधर से गुजरने वाले लोगों और आस-पास की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों का मूल्यवान समय बर्बाद हो रहा है। दुर्घटनाओं की आशंका भी है। क्षेत्र में तेजी से बढ़ते आवासीय और व्यावसायिक विस्तार के कारण यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इधर से गुजरने वाली स्कूली बसों, नौकरीपेशा लोगों व व्यापारियों के साथ आपातकालीन वाहनों को भी जाम का सामना करना पड़ता है। पीक ऑवर्स में यातायात पुलिस की तैनाती से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। इसके लिए फाटक क्षेत्र का उच्चस्तरीय यातायात सर्वे कराकर अंडरपास या ओवरब्रिज की संभावनाओं का तकनीकी अध्ययन कराया जाना चाहिए। वैकल्पिक मार्ग विकसित हो।