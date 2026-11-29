जयपुर। राजस्थान में उप प्रधान चुनाव के दौरान दो जगह रोचक सियासी समीकरण देखने को मिले। भरतपुर जिले की बयाना और उदयपुर जिले की भींडर पंचायत समिति में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने वाली दो महिलाएं भाजपा के सिंबल पर उप प्रधान बन गई। खास बात यह है कि दोनों ही पंचायत समितियों में कांग्रेस के पास भाजपा से ज्यादा सदस्य थे, लेकिन भाजपा ने सियासी समीकरण साधकर प्रधान के उप प्रधान की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। इन दोनों महिलाओं के उप प्रधान बनने के बाद राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है।