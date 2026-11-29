धनाऊ में कांग्रेस की बबू ने भाजपा की प्रकाश को तीन वोट से हराया। बबू को 10 और प्रकाश को सात वोट मिले। बाड़मेर ग्रामीण में आरएलपी के इकबाल खां ने कांग्रेस की कलु को एक वोट से पराजित किया। इकबाल खां को आठ और कलु को सात वोट मिले। रामसर में कांग्रेस की मनोहरकंवर ने निर्दलीय तारा को सात वोट से हराया। मनोहरकंवर को 12 और तारा को पाँच वोट मिले। बिशाला में आरएलपी के खेताराम विजयी रहे। उन्हें आठ वोट मिले, जबकि भाजपा के नारायणसिंह को दो और कांग्रेस के मदनदान को पाँच वोट मिले। यहाँ कांग्रेस का प्रधान बना था।