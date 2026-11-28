प्रधान पद को लेकर पिछले कई दिनों से राजनीतिक हलचल तेज थी। पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद से ही प्रधान पद के दावेदारों को लेकर चर्चाओं का दौर चल रहा था। हसीना बानो के साथ मनोहर कंवर, रवीना और संजू के नाम भी दावेदारों के रूप में चर्चा में थे। आखिरकार राजनीतिक समीकरण हसीना बानो के पक्ष में बने और उन्होंने निर्विरोध निर्वाचन के साथ प्रधान पद हासिल कर लिया।