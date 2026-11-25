Barmer Zila Pramukh Election Result 2026: बाड़मेर जिले में जिला प्रमुख पद के चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा है। कांग्रेस के उम्मीदवार गफूर अहमद ने जीत दर्ज कर बाड़मेर के 13वें जिला प्रमुख बनने का गौरव हासिल किया है। उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार खंगार सिंह और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल को शिकस्त दी। इसके साथ ही बाड़मेर में जिला प्रमुख पद पर कांग्रेस की जीत का ऐतिहासिक सिलसिला बरकरार रहा है। बता दें कि 21 कांग्रेस, 11 भाजपा और 5 वोट रालोपा को मिले।