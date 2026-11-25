Gafoor Ahmed Barmer District Chief (Patrika Photo)
Barmer Zila Pramukh Election Result 2026: बाड़मेर जिले में जिला प्रमुख पद के चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा है। कांग्रेस के उम्मीदवार गफूर अहमद ने जीत दर्ज कर बाड़मेर के 13वें जिला प्रमुख बनने का गौरव हासिल किया है। उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार खंगार सिंह और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल को शिकस्त दी। इसके साथ ही बाड़मेर में जिला प्रमुख पद पर कांग्रेस की जीत का ऐतिहासिक सिलसिला बरकरार रहा है। बता दें कि 21 कांग्रेस, 11 भाजपा और 5 वोट रालोपा को मिले।
बुधवार को जिला प्रमुख पद के निर्वाचन के लिए सुबह 11 बजे तक नामांकन दाखिल किए गए। कांग्रेस, भाजपा और आरएलपी की ओर से उम्मीदवार उतारे जाने के बाद मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। भाजपा के सभी 11 निर्वाचित जिला परिषद सदस्य एक साथ मतदान करने पहुंचे थे। मतदान के बाद हुई मतगणना में कांग्रेस के गफूर अहमद विजयी घोषित हुए।
|क्रमांक
|उम्मीदवार का नाम
|राजनीतिक दल
|परिणाम
|1
|गफूर अहमद
|कांग्रेस
|विजयी
|2
|खंगार सिंह
|भाजपा
|पराजित
|3
|हनुमान बेनीवाल
|आरएलपी
|पराजित
जिला प्रमुख पद के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर मंगलवार देर रात तक तीनों दलों में बैठकों का दौर चला था। कांग्रेस ने अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में गफूर अहमद को चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं, भाजपा और आरएलपी ने भी अपने उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया था। तीनों दलों को क्रॉस वोटिंग का डर भी सता रहा था। हालांकि, आखिरकार कांग्रेस जिला प्रमुख पद पर अपना कब्जा बरकरार रखने में कामयाब रही।
बाड़मेर जिला परिषद के कुल 37 वार्डों में से कांग्रेस ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा के खाते में 11 और अन्य के खाते में पांच सीटें आई थीं। जिला प्रमुख बनाने के लिए 19 सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी। कांग्रेस के पास बहुमत से दो सीटें अधिक होने के चलते गफूर अहमद की दावेदारी पहले से ही मजबूत मानी जा रही थी।
|राजनीतिक दल
|जीती गई सीटें
|कांग्रेस
|21
|भाजपा
|11
|अन्य
|5
|कुल सीटें
|37
|बहुमत का आंकड़ा
|19
बाड़मेर में पंचायती राज की स्थापना से लेकर अब तक जिला प्रमुख पद पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। गफूर अहमद से पहले जिले में जिला प्रमुख के 12 कार्यकाल रहे हैं और सभी में कांग्रेस के नेता इस पद पर काबिज रहे हैं। मदन कौर, गंगाराम चौधरी और लाधुराम विश्नोई दो-दो बार जिला प्रमुख रहे हैं। गफूर अहमद की जीत के साथ ही कांग्रेस ने अपने इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को बरकरार रखा है।
|क्रमांक
|जिला प्रमुख का नाम
|कार्यकाल
|1
|वृद्धिचंद जैन
|1959-1965
|2
|गंगाराम चौधरी
|1965-1977
|3
|मेहराराम चौधरी
|1982-1985
|4
|लाधुराम विश्नोई
|1985-1988
|5
|राणा भवानीसिंह
|1988-1991
|6
|बालाराम चौधरी
|1995-2000
|7
|गंगाराम चौधरी
|2000-2003
|8
|लाधुराम विश्नोई
|2003-2005
|9
|मदन कौर
|2005-2010
|10
|मदन कौर
|2010-2015
|11
|प्रियंका मेघवाल
|2015-2020
|12
|महेंद्र चौधरी
|2020-2025
|13
|गफूर अहमद
|2026 से
बड़ी खबरेंView All
बाड़मेर
राजस्थान न्यूज़
राजस्थान पंचायत चुनाव 2026