Balotra Zila Pramukh Chunav: राजस्थान के बालोतरा जिला परिषद चुनाव में जीत के बाद भी सदस्यों की शपथ ने राजनीतिक दलों की रणनीति के अलग-अलग संकेत दे दिए हैं। जिला प्रमुख की कुर्सी के लिए चल रहे बहुमत के मुकाबले के बीच कांग्रेस के सभी 12 विजयी सदस्य सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और अतिरिक्त जिला कलक्टर के समक्ष शपथ लेकर निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त किए। इसके उलट भाजपा के 12 विजयी सदस्यों में से एक भी शपथ लेने नहीं पहुंचा। वहीं, आरएलपी के सात निर्वाचित सदस्यों में से केवल थानसिंह डोली ने ही शपथ लेकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया। ऐसे में भाजपा सदस्यों की गैरमौजूदगी और आरएलपी के एकमात्र सदस्य के शपथ लेने को जिला प्रमुख चुनाव तक चल रही बाड़ेबंदी से जोड़कर देखा जा रहा है।