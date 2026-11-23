चित्तौड़गढ़। पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ के प्रधान पद का चुनाव इन दिनों रालोप के आंदोलन को लेकर खासी चर्चा में है। पंचायत समिति की 29 सीटों में से भाजपा और कांग्रेस को 14-14 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि एक सीट रालोप के खाते में गई थी। ऐसे में एकमात्र सीट के निर्णायक होने के बीच रालोप उम्मीदवार शंकरी बाई के भाजपा को समर्थन देने से सियासी पारा चढ़ गया है। इसके पीछे विधायक पर रालोप उम्मीदवार को डराने-धमकाने के आरोप लगे। इसी मुद्दे को लेकर रालोप ने कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभानसिंह आक्या से उनकी उम्मीदवार को वापस लाने की मांग हुई और भाजपा पर निशाना साधा।