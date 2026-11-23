जयपुर। राजस्थान की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। गहलोत ने दोनों नेताओं के कामकाज के तरीकों की तुलना करते हुए कहा कि वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा की कार्यशैली में रात-दिन का अंतर है। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे के साथ उनके राजनीतिक मतभेद रहे, यहां तक कि पांच साल तक दोनों के बीच बातचीत भी नहीं हुई, लेकिन उनके शासन चलाने के तरीके और प्रशासन पर पकड़ में कोई दो राय नहीं है। वहीं, गहलोत ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है।