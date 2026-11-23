जयपुर। राजस्थान के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल ने 64 विला-कॉटेज खरीद प्रकरण में अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की एफआईआर और जांच के लिए राज्य सरकार की ओर से दी गई पूर्व स्वीकृति को चुनौती देते हुए अग्रवाल ने विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ एफआईआर के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने और अंतरिम संरक्षण देने की मांग की है। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने शीर्ष अदालत का रुख किया है। मामले में 26 नवंबर को सुनवाई होने की संभावना है।