हाईकोर्ट में मामला पहुंचने के बाद बुधवार को ACB ने शिखर अग्रवाल और गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। कंपनी के निदेशक मुकुन्द शरण गोयल और प्रबंध निदेशक संजय गोयल को भी आरोपी बनाया गया है। ACB की प्राथमिक जांच में आरोप सामने आए कि शिखर अग्रवाल ने अपने पद का कथित दुरुपयोग करते हुए परिवार के सदस्यों के नाम पर रियायती दरों पर विला खरीदे और कंपनी को फायदा पहुंचाया। इस मामले में उनकी पत्नी और IPS अधिकारी प्रशाखा माथुर का नाम भी चर्चा में रहा, लेकिन ACB की FIR में उनका नाम शामिल नहीं किया गया।