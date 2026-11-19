जयपुर. हाईकोर्ट ने जयपुर स्थित राजमहल पैलेस (प्रिंसेस हाउस) व उसके पास की भूमि को पूर्व राजपरिवार की निजी सम्पत्ति मानने के अधीनस्थ अदालत के आदेश पर दखल से इनकार कर दिया। कोर्ट ने आइएएस शिखर अग्रवाल के जेडीसी रहने के समय विवाद का कारण रहे इस मामले में राज्य सरकार व जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) को झटका दिया है। न्यायाधीश अशोक कुमार जैन ने राज्य सरकार व जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की अपील खारिज करते हुए यह आदेश दिया। राज्य सरकार और जेडीए ने अपील के जरिए जयपुर महानगर की एडीजे-5 (फास्ट ट्रैक) अदालत के 24 नवंबर 2011 के फैसले को चुनौती दी, जिसे खारिज कर दिया।