जयपुर. न्यू सांगानेर रोड पर मेट्रो पिलर संख्या 84 से 105 तक सड़क के दोनों तरफ बुधवार को मकान, दुकान और शोरूम मालिकों की सुबह अन्य दिनों जैसी नहीं थी। लोगों की आंख खुली तो मकान, दुकान और शोरूम के बाहर 50 से ज्यादा बुलडोजर खड़े नजर आए। आनन-फानन में जो कुछ बचा सकते थे, उसे बचाने की जद्दोजहद शुरू हो गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद न्यू सांगानेर रोड के दोनों तरफ कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहां जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने सड़क सीमा में आ रहे चिन्हित 260 अवैध निर्माणों को पहले चरण में विवेक विहार मेट्रो स्टेशन से लज़ीज़ रेस्टोरेंट तक हटाया।