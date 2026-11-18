एसीबी के अनुसार, 27 मार्च 2026 को अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में अग्रवाल, उनकी पत्नी, पुत्रों और सास-ससुर के नाम पर 20 विला खरीदे गए। इनकी कीमत 14 लाख से 16.50 लाख रुपए प्रति विला थी। जांच में दावा किया गया है कि यह कीमत डीएलसी दर से 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपए कम थी, जबकि इसी रिसॉर्ट में अन्य खरीदारों को डीएलसी दर से करीब 6 लाख रुपए अधिक कीमत पर विला बेचे गए। एसीबी ने इस सौदे के जरिए कंपनी को करीब 2 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। खास बात यह है कि इसी दिन कंपनी के लिए वित्त विभाग ने कस्टमाइज्ड पैकेज का आदेश भी जारी किया था।