राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, APO IAS शिखर अग्रवाल से छिनीं अहम जिम्मेदारियां, जानें अब किसे मिली कमान?

राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में शनिवार रात एक बड़ा और अहम प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। बहुचर्चित 40 लग्जरी विला-कॉटेज खरीद प्रकरण में एपीओ (APO) किए गए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल की जगह अब प्रमुख राजस्व सचिव टी. रविकांत को उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया है। 28 अक्टूबर को शिखर अग्रवाल को एपीओ किए जाने के बाद से उद्योग विभाग, रीको (RIICO) और निवेश संवर्धन ब्यूरो (BIP) जैसे महत्वपूर्ण महकमों का शीर्ष पद पिछले करीब 17 दिनों से खाली चल रहा था। आगामी 'प्रवासी राजस्थानी दिवस' जैसे बड़े आयोजन के मद्देनजर सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक कामकाज को पटरी पर लाने की बड़ी कवायद माना जा रहा है।