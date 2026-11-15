Rajasthan Roadways: राजस्थान में नई बसों का इंतजार जल्द होगा खत्म, रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 1900 बसें; यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

इससे वर्तमान में 3512 बसों का बेड़ा बढ़कर 5412 बसों का हो जाएगा। यानी बसों की संख्या में करीब 54.1 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। वर्ष 2017-18 के बाद पहली बार रोडवेज के पास इतनी बड़ी संख्या में बसें होंगी। इसके अलावा 149 अतिरिक्त डीजल बसों की खरीद प्रक्रिया हाल ही शुरू हुई है। इन्हें अगर शामिल करें तो नई बसों की संख्या 2 हजार पार पहुंच जाएगी।