Jaipur: नाक से खून आने को सामान्य परेशानी समझती रही महिला, अंदर से निकले 34 जिंदा कीड़े

जयपुर। नाक में तेज दर्द और बार-बार खून आने की समस्या को सामान्य परेशानी समझकर नजरअंदाज करना जयपुर में एक बुजुर्ग महिला के लिए गंभीर स्थिति पैदा कर सकता था। करीब सात दिनों तक दर्द और नाक से रक्तस्राव झेलने के बावजूद 65 वर्षीय महिला दर्द निवारक दवाइयां लेकर काम चलाती रही। जब दवाइयों से भी राहत नहीं मिली तो परिजन उन्हें जयपुर में ईएनटी विशेषज्ञ के पास लेकर पहुंचे। यहां नाक की एंडोस्कोपी से जांच की गई तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। महिला की नाक के पिछले हिस्से में बड़ी संख्या में जीवित कीड़े मौजूद थे। चिकित्सकों ने उपचार कर नाक से एक-एक कर करीब 34 जीवित कीड़ों को बाहर निकाला। अब महिला की स्थिति स्वस्थ बताई जा रही है।