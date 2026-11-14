स्वच्छता की रेस में राजस्थान की दोनों जोड़ियों का बुरा हाल, जयपुर-बगरू 65वें तो डूंगरपुर-सागवाड़ा 70वें नंबर पर

जयपुर को दूसरे शहर को स्वच्छता का पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली, लेकिन नतीजों में खुद ही पिछड़ गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में जयपुर की स्थिति पहले ही उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में टॉप-3 से बाहर रहने के बाद अब स्वच्छ शहर जोड़ी के परिणामों ने भी निराश किया है। जयपुर को बगरू का मेंटर सिटी बनाया गया था, लेकिन दोनों निकायों की जोड़ी देशभर की 70 जोडियों में 65वें स्थान पर रही। शुक्रवार को जारी परिणामों ने जयपुर की मेटरशिप और स्वच्छता प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए है। इस पहल के तहत जयपुर नगर निगम को मेंटर सिटी यानी मार्गदर्शक शहर और बगरू नगर पालिका को मेंटी सिटी यानी मार्गदर्शन लेने वाला शहर बनाया गया था। दोनों निकायों के बीच सितंबर 2025 में एमओयू भी हुआ था। इसके तहत जयपुर को अपने अनुभव, संसाधन और बेहतर सफाई प्रबंधन के गुर बगरू के साथ साझा करनी थी, ताकि वहां की स्वच्छता व्यवस्था में सुधार हो सके। लेकिन नतीजों में यह साझेदारी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई।