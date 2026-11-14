GUEST EDITOR: फ्यूजन के नाम पर संगीत के मूल स्वरूप से न हो समझौता: प्रो. सुमन यादव

मेरे परिवार में सीधे तौर पर संगीत की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। मेरे पिता और दादाजी, दोनों ही प्रतिष्ठित वकील थे। लेकिन मेरे पिता ने मुझे कभी संगीत के लिए मना नहीं किया। उन्होंने मेरी रुचि को समझा और मुझे अपनी पसंद के क्षेत्र में आगे बढऩे की स्वतंत्रता दी। कई बार किसी बच्चे की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए परिवार का प्रोत्साहन ही सबसे बड़ी पूंजी होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ।

मैंने अपनी स्कूली शिक्षा एक सरकारी स्कूल से प्राप्त की और इसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से संगीत की उच्च शिक्षा हासिल की। जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से एम.ए. कर रही थी, उस दौरान मेरी शिक्षिका ग्वालियर घराने की सुप्रसिद्ध कलाकार थीं। मैंने संगीत जगत की विख्यात कलाकार स्व. लीलावतौ अड़सुले के संरक्षण में, प्राचीन गुरु-शिष्य परंपरा के तहत 12 से अधिक वर्षों तक ख्याल गायन की पारंपरिक और गहन तालीम हासिल की। यहीं से संगीत के प्रति मेरी दीवानगी और अधिक बढ़ गई। धीरे-धीरे संगीत मेरे लिए केवल एक विषय या शौक नहीं रहा, बल्कि जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया।