Rajasthan Politics: ‘इंतजारशास्त्र’ के बाद अब ‘बजट फाइल्स’, भजनलाल सरकार के खिलाफ क्या है अशोक गहलोत की ये नई सीरीज़?

पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा जारी एक पोस्ट में इस नई राजनीतिक मुहिम की रूपरेखा पूरी तरह स्पष्ट कर दी गई है। गहलोत ने साफ़ किया कि राज्य की भाजपा सरकार अब तक चार बजट दस्तावेज- लेखानुदान 2024, संशोधित बजट 2024-25, बजट 2025-26 और बजट 2026-27- पेश कर चुकी है।इन बजटों में सड़क, खेल, पेयजल, स्वास्थ्य, शहरी विकास और कर्मचारी कल्याण जैसे सीधे जनता से जुड़े क्षेत्रों में बड़ी संख्या में घोषणाएं की गई थीं। गहलोत ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'अधूरी घोषणाएं। काम केवल कागज़ों में। बजट का अता-पता नहीं। जनता हो रही निराश। आ रहा है भाजपा सरकार की घोषणाओं का हिसाब: "बजट फाइल्स"।